До 1 мая жители Псковской области могут проверить знания во время экодиктанта

15:00, 03 апреля 2025, ПАИ

Детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках совместно с Полистовским заповедником и «Пчелиным хуторком» проводят экодиктант. Об этом ПАИ сообщили в Полистовском заповеднике.

«Участие в экодиктанте – это не только проверка знаний, но и возможность стать частью большого экологического движения. Каждый участник, пройдя диктант, сможет оценить свой уровень экологической грамотности и, возможно, вдохновиться на дальнейшее изучение вопросов экологии», – отметили организаторы.

Принять участие в диктанте можно до 1 мая.

1 мая все участники получат индивидуальные сертификаты с указанием достигнутых результатов. Тот, кто ответит верно на все 30 вопросов, получит диплом победителя. Для участия в экодиктанте необходимо пройти по ссылке в группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте».