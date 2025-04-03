Хроника уникального расследования: утерянную медаль спустя годы вернули в семью себежского героя-фронтовика

17:30, 03 апреля 2025, ПАИ

В марте в редакцию газеты «Призыв» пришёл себежанин Валерий Игнатьев. Он принёс обнаруженную им медаль «За боевые заслуги» и попросил передать её командиру отряда «Забытый батальон» Владимиру Бумакову, чтобы тот нашёл хозяина. В тот же день редакция газеты передала медаль Владимиру. О том, как шли поиски, о важности деталей и внимания к памяти, наш рассказ.

21 марта Владимир Бумаков сообщил, что история с найденной себежанином Валерием Игнатьевым боевой медалью «За боевые заслуги» наполовину разгадана. Благодаря быстрой работе поисковых отрядов «Забытый батальон» и «Вымпел-Поиск» удалось в сжатые сроки установить фамилию награждённого бойца. Это себежанин Илья Борисович Дмитриев, 1921 года рождения, уроженец деревни Кузнецовка Себежского района.

Информация и фотография хозяина награды были сразу же опубликованы в группе газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте». Его узнали сразу, и тут же посыпались сообщения из разных уголков страны о том, что Илья Борисович Дмитриев – отец Владимира Дмитриева, педагога Себежской детской школы искусств, друга редакции. Такие же сообщения и звонки получал и Владимир Дмитриев.

И вот в редакции газеты гости – Валерий Игнатьев и Владимир Дмитриев. Встретились они случайно на улице, побеседовали, сфотографировались и пришли в редакцию газеты. Мокрые от проливного дождя, взволнованные и счастливые.

Валерий Игнатьев вновь со всеми подробностями рассказал, как обнаружил «грязную, чумазую медаль» возле мусорного контейнера. «Начал чистить. Ацетон не берёт, растворитель тоже не берёт. Взял нефраску как таковую, так мы называем на нефтебазе «калошу», которая растворяет всё и вся. И вот ею часа два оттирал одну сторону. Вот этой нефрасочкой протираю – и «За боевые заслуги» появилось. Вторую сторону ещё пару часов оттирал, нет ничего на ней абсолютно! Думаю, может, кто-то уже пытался с нею это сделать? Абсолютно чистая сторона! Но все равно продолжил. Смотрю – дело пошло, номерок появился. Он полностью сохранен!» – сказал гость редакции.

Он также отметил, что знал, что всё получится и медаль будет передана Владимиру Бумакову: «Только вот всё думаю: как она там оказалась?».

«У меня за эти дни столько событий. Приезжаю вечером, от сестры двоюродной получаю сообщение, что в «Призыве» фото моего отца. Читаю, не могу поверить. Минут через 20 Андрей Шумков, мой ученик, звонит. Потом Галя Тулова из Москвы. Потом из Хабаровска, из Пскова! Пошли звонки, а уже 11-й час вечера. Конечно, мне хотелось бы посмотреть то место, где была найдена награда, да дождь помешал», – рассказал сын героя Владимир Дмитриев.

Ещё не веря в случившееся, Владимир Дмитриев пересмотрел сведения об отце на сайте Минобороны. И в редакции все вместе рассмотрели распечатанные листки. «Информация разнится – номера воинских частей. Никак не могу найти то, что надо. У отца было два удостоверения к наградам «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А к этой – ничего!» – заметил Владимир Дмитриев.

Родился обладатель награды Илья Дмитриев в Кузнецовке, после окончания школы работал в Москве в Метрострое. 11 октября 1940 года был призван в армию. Служил в Мурманске, в полковой школе связи, война застала его в армии. Точно два раза был ранен, лечился в госпитале. Вернулся домой только в 1945 году. Сведения о нём переданы для публикации в книге «Солдаты Победы».

После войны жил в Орехово-Зуево. Работал на шахте в Воронежской области, в Эстонии в Кохтла-Ярве. После возвращения в Себеж познакомился с мамой. Когда Владимир учился в первом классе, отец трагически погиб. Случилось это 14 декабря 1961 года.

«Почему пропала именно эта медаль? Как? Если он ходил со всеми медалями, почему именно эта? Родственников в тех краях у меня нет. Хочется узнать, найти информацию. Как она могла столько лет пролежать и вдруг обнаружилась именно сейчас, в год 80-летия Победы?» – задавался вопросами Владимир Дмитриев.

Владимир Дмитриев – частый гость редакции газеты «Призыв» и каждый раз, прощаясь, говорит: «До новых волнующих встреч!». И его слова оказываются пророческими, он становится участником интересных событий, связанных с его профессией. Его ученики успешны и востребованны, и он активно принимает участие в их становлении. Вы, уважаемые читатели, знакомы с суворовцем Владом Точиловым, с семейным ансамблем Зворыкиных, с маленьким балалаечником Лукой Вавере. Помните, как на ВДНХ Владимир Дмитриев играл так, что баян порвался?

И теперь эта весточка от отца. Но и это ещё не всё. Во время всего происходящего, 26 марта, Владимир Дмитриев удостоен звания «Душа земли Псковской».

Как был бы рад отец успехам сына! А может, именно он помогает ему на небесах? Посылает эти встречи с прошлым, помогает растить будущее и жить настоящим, от которого замирает сердце?

Ирина Лукашевич, газета «Призыв»