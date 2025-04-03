Псковичи назвали любимые способы общения в офисе

16:57, 03 апреля 2025, ПАИ

Офисные сотрудники из Пскова больше предпочитают общаться с коллегами на работе в мессенджерах, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 11 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Так, 42 % респондентов общаются с коллегами на работе в мессенджерах, 36 % – с помощью электронных писем, 35 % – лично при встрече, 32 % – по телефону, 18 % – через онлайн-доски или таск-трекеры, а 10% – по видеосвязи (в опросе можно было выбрать несколько вариантов).

Мужчины больше женщин отдают предпочтение личным встречам (46 % и 25 % соответственно) и телефонным звонкам (33 % и 31 %). Женщины же больше любят общаться через мессенджеры (45 % женских голосов против 39 % мужских), трекеры задач (22 % против 14 %) и по видеосвязи (12 % против 8 %).

Среди опрошенных до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (82 %). Только 17 % зумеров готовы к решению рабочих задач по телефону.