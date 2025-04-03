Как оказаться на волне трендов в одежде, объяснила псковский эксперт

19:43, 03 апреля 2025, ПАИ

Как оказаться на волне трендов в одежде, объяснила руководитель центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Лучше, конечно, смотреть показы и во время этого будет развиваться насмотренность. Также нужно уделять внимание анализу. Если вы хотите научиться подмечать какие-то вещи, то нужно рассматривать каждую модель: из каких элементов состоит костюм, как он сшит, какая ткань, какие цвета, может в отделке есть интересные вещи», – объяснила она.

Можно выписывать эти детали в блокнот, распечатывать или сделать папку в облачном хранилище и туда всё отправлять, заметила гостья студии. «Насмотренность очень важна», – подчеркнула Ольга Поспелова.

Тренды очень быстро меняются и ко всему прочему всё зависит от самого человека, который несет определённый образ и настроение, заметила эксперт.

«Может получиться так, что на одном костюм смотрится классно, а на другом – полнейшая безвкусица. Всё очень индивидуально. Одежда подбирается по цветотипу человека, фигуре, даже иногда характеру», – отметила гостья студии.

Спокойный человек, как правило, выбирает более приглушённые, холодные оттенки. Кто хочет показать свою яркость, зажигательность или необычность, тот выбирает более яркие оттенки, подчеркнула Ольга Поспелова.