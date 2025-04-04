Геронтолог рассказала о тесте на слабоумие

07:42, 04 апреля 2025, ПАИ

Геронтолог Светлана Трофимова рассказала о тесте, который поможет заметить надвигающееся слабоумие, пишет Lenta.ru.

Человек должен нарисовать циферблат часов и указать на нем определенное время, например, 13:45. По этому рисунку можно определить состояние мозга человека.

При проверке теста нужно обратить внимание на то, чтобы сами часы были ровными, часовая стрелка была меньше минутной, цифры были написаны внутри циферблата, а время было указано правильно. «Если у пациента имеются несколько каких-либо таких ошибок, то это свидетельствует о том, что имеются какие-то нейродегенеративные изменения», — заявила медик.