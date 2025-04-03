Делегация Псковской области представила регион на всероссийском форуме президентов школ

23:16, 03 апреля 2025, ПАИ

Лидеры школьного самоуправления Псковской области под руководством советников директоров по воспитанию побывали на II Всероссийском форуме президентов школ в Москве, сообщили представители проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Отметим, в Псковской области прошёл федеральный отборочный этап, в ходе которого победителями стали ученица Псковского технического лицея Полина Иванова и ученица школы № 12 имени маршала Рокоссовского Елизавета Орлова. Они отправились на форум представлять регион вместе с советником директора по воспитанию великолукской гимназии Ириной Яровиковой.

2 апреля состоялся первый день форума. После заселения участников в гостиницу состоялась стратегическая сессия и игра на знакомство. Затем участники отправились на открытие форума в Министерство просвещения РФ, где прошла панельная дискуссия, одним из спикеров которой был директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

«На форуме энергичные, инициативные, готовые созидать дети, которым можно доверить будущее нашей страны», – сказала Ирина Яровикова.

Школьницы из Псковской области назвали форума «событием, собравшим талантливых и активных молодых лидеров со России. «Этот форум направлен не только на расширение кругозор, но и на появление множество полезных связей и друзей. Будь полон вдохновения и готовности вносить изменения в свою школу и общество в целом!» – отметила ученица школы № 12 имени маршала Рокоссовского Елизавета Орлова.

«Вместе мы создаём будущее, основанное на знаниях, лидерстве и ответственности», – добавила ученица ПТЛ Полина Иванова.

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области пригашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия».