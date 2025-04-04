Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврач детской поликлиники станет гостьей программы ​«Анамнез»

4 апреля в 14:00 гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Медик расскажет, чем болеют современные дети, с какими проблемами чаще всего обращаются родители, как перенесли маленькие псковичи все волны ОРВИ в этом году, от чего зависит иммунитет ребенка и есть ли возможность его нарастить, как наладить дружбу и взаимоотношения родителей с педиатром.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Об изменении цен на непродовольственные товары в Псковской области рассказали специалисты
04 апреля 2025

Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась фальсификатом
04 апреля 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
04 апреля 2025

Главврач детской поликлиники станет гостьей программы ​«Анамнез»
04 апреля 2025

Специалисты «Россетей» рассказали, как помогали гдовскому аисту Гусару с новосельем
04 апреля 2025

В Псковской области снова выпадет снег и наступят морозы
04 апреля 2025

​Мастерская по обработке камня для замены кладки Троицкого собора расположилась прямо под его стенами
04 апреля 2025

Печь калачики советует сегодня народный календарь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...