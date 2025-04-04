Главврач детской поликлиники станет гостьей программы ​«Анамнез»

09:43, 04 апреля 2025, ПАИ

4 апреля в 14:00 гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Медик расскажет, чем болеют современные дети, с какими проблемами чаще всего обращаются родители, как перенесли маленькие псковичи все волны ОРВИ в этом году, от чего зависит иммунитет ребенка и есть ли возможность его нарастить, как наладить дружбу и взаимоотношения родителей с педиатром.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.