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Общество

Стартовал приём заявок на юбилейный Всероссийский форум классных руководителей

Прием заявок стартовал на V Всероссийский форум классных руководителей, сообщили ПАИ организаторы.

Форум классных руководителей пройдет на площадке Национального центра «Россия» в Москве с 1 по 3 октября. В мероприятии примут участие тысяча классных руководителей и кураторов среднего профессионального образования со всей страны. Форум считается одним из самых знаковых профессиональных событий для учителей страны.

«ФКР – это встречи, смыслы, ценности. Открыв для себя однажды этот мир, точно уже не уйдёшь. Форум классных руководителей – площадка творческого вдохновения для педагогов, обмена наработками, воплощения идей. В нашей профессии без творчества нельзя, а семья ФКР всегда поддержит!» – подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе лицея № 10 города Великие Луки, посол Форума классных руководителей в 2025 году Алла Прохорова.

Форум классных руководителей даёт возможность каждому вносить свой вклад в развитие системы образования и воспитания детей, обмениваться опытом работы с коллегами со всей страны, учиться у лучших специалистов, известных людей, вдохновляться и не выгорать, подчеркнула она.

Прием заявок на участие в мероприятии продлится до 31 мая включительно. Подать заявку могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО России по ссылке: https://vk.com/app51730148. Технологическим партнером форума выступает VK, стратегическим – АНО «Диалог Регионы».

Отбор участников на форум проходит онлайн на площадке соцсети «ВКонтакте» и состоит из анкетирования, тестирования по истории педагогики, тестирования по основам педагогики, а также тестирования оценки компетенций и предоставления видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика».

Организатором форума выступает Министерство просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Организационную поддержку также оказывает Фонд гуманитарных проектов. В 2023 году форум стал обладателем «Знание.Премия» в номинации «За вклад в просвещение по версии слушателей».

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