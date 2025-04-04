Патриотический фильм «Отряд Светлячков» покажут жителям Псковской области 10 апреля

15:38, 04 апреля 2025, ПАИ

Патриотический фильм «Отряд Светлячков» выйдет в прокат в Псковской области 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кинолента приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Картину покажут в Невельском, Опочецком, Порховском, Печорском, Островском и Новосокольническом муниципальных округах, а также в кинотеатре «Волшебный город» в Пскове.

Режиссёр Стас Мареев снял фильм по мотивам событий обороны Аджимушкайских каменоломен и рассказал в нём о мужестве взрослых и детей, отстоявших Родину. «Отряд Светлячков» осветит историю детей, совершивших подвиг во имя своей страны.

Сюжет покажет путь мальчика, который с помощью нейросетевых технологий попал в прошлое в Аджимушкайские каменоломни, где в мае 1942 года отряды войск Крымского фронта и жители города укрылись от бомбёжек. Зритель увидит его путь от безразличия к происходящему до настоящего героизма.

Возрастная рекомендация для просмотра фильма от Министерства культуры РФ – 12+. Фильм можно посмотреть по «Пушкинской карте».