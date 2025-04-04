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Спорт

Фехтовальщицу в США исключили из соревнований за отказ выходить на битву против трансгендера

Американская фехтовальщица Стефани Тернер была дисквалифицирована на турнире в штате Мэриленд за отказ соревноваться с трансгендерным спортсменом, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Тернер объяснила, что решила отказаться от поединка, так как Федерация фехтования США проигнорировала протесты женщин против политики гендерного допуска. Она рассказала, что встала на колено перед судьей и заявила, что не может участвовать, поскольку считает турнир женским, а ее соперник – мужчина.

Судьи показали Тернер черную карту, что означало дисквалификацию. В Федерации фехтования США позже уточнили, что наказание связано не с ее позицией по гендерному вопросу, а с отказом от участия.

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова, по данным Fox News, выразила недовольство ситуацией, отметив, что это результат протеста женщин-спортсменок. Она задалась вопросом, считает ли это справедливым, и призналась, что испытывает гнев и стыд за Федерацию фехтования США.

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