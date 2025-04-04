Воинское захоронение в Пыталовском округе начали обновлять к 80-летию Победы

16:48, 04 апреля 2025, ПАИ

Воинское захоронение в посёлке Белорусский Пыталовского муниципального округа начали обновлять к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»









Ремонтные работы ведутся на благотворительной основе. Планируется заменить плитку дорожек и лестниц на брусчатку с установкой бордюров, демонтировать старое ограждение, выровнять площадку и обустроить газон.

Кроме того, рабочие демонтируют старые вазоны, скамейки и урны.