Воинское захоронение в Пыталовском округе начали обновлять к 80-летию Победы
Воинское захоронение в посёлке Белорусский Пыталовского муниципального округа начали обновлять к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Ремонтные работы ведутся на благотворительной основе. Планируется заменить плитку дорожек и лестниц на брусчатку с установкой бордюров, демонтировать старое ограждение, выровнять площадку и обустроить газон.
Кроме того, рабочие демонтируют старые вазоны, скамейки и урны.
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