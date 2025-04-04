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Общество

Псковская делегация участвует в международном историческом форуме «Сохранённая память»

Псковская делегация участвует в международном молодёжном историческом форуме «Сохранённая память». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

  • Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
    Фото: предоставлены комитетом по молодёжной политике Псковской области
  • Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
    Фото: предоставлены комитетом по молодёжной политике Псковской области
  • Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
    Фото: предоставлены комитетом по молодёжной политике Псковской области
  • Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
    Фото: предоставлены комитетом по молодёжной политике Псковской области
  • Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
    Фото: предоставлены комитетом по молодёжной политике Псковской области

Форум проходит в Самаре, в нем участвуют более 300 участников из России и зарубежья. Форум включает образовательные форматы с использованием VR-технологий и интерактивных платформ, а также проект, по результатам которого лучшие инициативы получат поддержку. От региона на историческом форуме участвуют представители Штаба регионального волонтёрского корпуса 80-летия Победы Никита Вахрушев и Ксения Костина.

На панельной дискуссии, открывающей форум, спикеры обсудили роль молодежи в сохранении исторической памяти. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что участникам форума предстоит выбрать верные форматы для трансляции исторической правды.

Молодые люди создадут медиапроекты образовательных программ, социального проектирования и добровольчества.

Форум завершится церемонией, где будут объявлены победители конкурса «Росмолодёжь.Гранты» в категории патриотических проектов.

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