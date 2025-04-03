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Культура

Киноновинки: что смотреть с 7 по 13 апреля

Апрель: то холодно, то тепло, но одно остается стабильным: вечер с любимыми кино. Свежая подборка примьер от Псковского агентства информации.

«Я с тобой задыхаюсь» —фильм о непростом выборе. Даша готовится к свадьбе с идеальным мужчиной. Но всё идёт не по плану: появляется неожиданный гость, а из Москвы приходит предложение, о котором девушка всегда мечтала. Эмоции мешают Даше принять решение, но сделать это необходимо. В кино с 10 апреля.

18 лет назад на концерте группы «Звери» познакомились родители Маши. Девушка очень хочет найти своего отца и отправляется на поиски в Москву, а именно на юбилейный концерт группы, песни которой стали саундтреком встречи её родителей, а теперь, возможно, помогут воссоединить семью. «Всё, что тебя касается» в кино с 10 апреля.

«Июньская полынь» — это история о маленьком герое Великой Отечественной войны. Повзрослевшие дети войны сохранили в себе воспоминания о тех тяжелых годах. Виктор Гладышев расскажет свою историю детства маленькой девочке Варе. Эмоциональный фильм — о мосте между поколениями. В кино с 10 апреля.

Погружение драйверов в Северное море началось не самым удачным образом. Команда сталкивается с мощным штормом, один из участников группы оказывается в ловушке на дне. Запас кислорода у него вот-вот закончится. Команда принимает сложное решение – рискнуть всем и спасти товарища. «Дыхание шторма» в кино с 10 апреля.

Второй сезон популярного российского сериала «Формула преступления» продолжит историю частного детектива Анастасии Ардашниковой, которая работает в Санкт-Петербурге в конце XIX века. Несмотря на свой выдающийся талант, коллеги из полиции не спешат официально признать её сыщиком. К трудностям добавляется и любовные драмы. На платформах «Иви» и «Кинопоиск» с 7 апреля.

События второго сезона сериала «Один из нас» разворачиваются спустя пять лет. Элли и Дина отправляются в большое путешествие по постапокалиптическому миру, финальная точка которого – Сиэттл. Впереди не только долгий путь, но флешбэки из жизни Элли и Джоэл. На телеканале HBO с 13 апреля.

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