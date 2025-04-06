Важность профилактических осмотров отметила главврач Псковской детской городской поликлиники

17:41, 04 апреля 2025, ПАИ

Важность профилактических осмотров отметила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В России действует план профилактического осмотра. В него в том числе входит программа профилактического осмотра репродуктивного здоровья для подростков 15–17 лет. В рамках этой программы молодые люди проходят комплексные обследования, включая УЗИ и консультации у профильных врачей. Это позволяет вовремя выявить проблемы и начать лечение.

«Отказываться от осмотра не нужно. От него зависит ваше будущее», – подчеркнула Эльвира Мелех.

Чаще всего во время таких осмотров выявляются опухоли, проблемы с крипторхизмом, нарушением менструального цикла. Могут быть выявлены нарушения в работе щитовидной железы.

Проблемы в репродуктивной сфере влекут за собой широкий спектр обследования. Если во время осмотра обнаруживаются проблемы, подростков приглашают на дополнительные консультации в поликлинику, где назначают необходимые анализы и лечение.

«Мы смотрим детей с самого первого месяца их жизни. В определённый возраст ребёнок проходит осмотр разных специалистов. Часто выявляют пороки развития, неврологические проблемы», – рассказала эксперт.