Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Важность профилактических осмотров отметила главврач Псковской детской городской поликлиники

Важность профилактических осмотров отметила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эльвира Мелех. Фото: ПАИ

В России действует план профилактического осмотра. В него в том числе входит программа профилактического осмотра репродуктивного здоровья для подростков 15–17 лет. В рамках этой программы молодые люди проходят комплексные обследования, включая УЗИ и консультации у профильных врачей. Это позволяет вовремя выявить проблемы и начать лечение.

«Отказываться от осмотра не нужно. От него зависит ваше будущее», – подчеркнула Эльвира Мелех.

Чаще всего во время таких осмотров выявляются опухоли, проблемы с крипторхизмом, нарушением менструального цикла. Могут быть выявлены нарушения в работе щитовидной железы.

Проблемы в репродуктивной сфере влекут за собой широкий спектр обследования. Если во время осмотра обнаруживаются проблемы, подростков приглашают на дополнительные консультации в поликлинику, где назначают необходимые анализы и лечение.

«Мы смотрим детей с самого первого месяца их жизни. В определённый возраст ребёнок проходит осмотр разных специалистов. Часто выявляют пороки развития, неврологические проблемы», – рассказала эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 апреля 2025

Литургия в честь святителя Тихона состоялась в Псково-Печерском монастыре
06 апреля 2025

Псковских следователей поздравили с профессиональным праздником
06 апреля 2025

Сергей Морозов: «Федеральная практика» в Пскове – возможность прямого общения с представителями промышленности
06 апреля 2025

Кинолог рассказал о страховании здоровья собак
06 апреля 2025

Юрий Плясунов: В Псковской области сделан большой рывок в развитии электронной промышленности
06 апреля 2025

До –8 градусов прогнозируют в Псковской области 7 апреля
06 апреля 2025

Псковичи рассказали, на что копят деньги
05 апреля 2025

Почти семь миллионов яиц реализовали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...