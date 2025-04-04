Псковский врач предостерегает родителей от обливания детей холодной водой
Обливание детей холодной водой в качестве метода укрепления иммунитета может оказаться стрессом для детского организма и привести к нежелательным последствиям, отметила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Неправильное закаливание может вызвать пневмонию, хронические инфекции и заболевания верхних дыхательных путей, подчеркнула гостья эфира.
Специалист рекомендует укреплять организм ребёнка здоровым образом жизни: регулярными занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе, курсами витаминов (два-три раза в год).
«Не надо экспериментировать на своих детях. А если хотите что-то сделать, то лучше посоветуйтесь с врачом», – заключила Эльвира Мелех.
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