Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что делать если у ребёнка температура: советы врача

Что делать родителям, если у ребёнка поднимается температура, рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эльвира Мелех. Фото: ПАИ

Увеличение температуры у детей может вызвать беспокойство, но не нужно этого сильно бояться. Родителям важнее знать, как действовать в такой ситуации, подчеркнула гостья эфира.

При температуре надо соблюдать постельный режим и обязательно проветривать помещение. Врач советует использовать жаропонижающие препараты и проверить температуру ребёнка через полчаса. Если она близка к 39 градусам, не снижается и родителям не удаётся справиться с ней, необходимо вызвать скорую помощь.

Эльвира Мелех призвала родителей следить и за поведением детей. Скорую помощь также нужно вызывать, если ребёнок стал вялым, безэмоциональным, отказывается от еды и воды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Всероссийский совет экспертов: школьная профориентация «перезагрузится» вместе с системой образования
04 апреля 2025

Высокий уровень организации работы в Псковском перинатальном центре отметила Татьяна Буцкая
04 апреля 2025

Великолукские школьники принимают участие в традиционном месячнике благоустройства
04 апреля 2025

Представители Псковской области приняли участие в региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»
04 апреля 2025

Исторический смысл подписания царём Алексеем жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому озвучил Александр Голышев
04 апреля 2025

Приуроченный к 600-летию основания Псковского монетного двора круглый стол прошёл в Пскове
04 апреля 2025

Пенсионерка ушла из больницы в Пскове и пропала
04 апреля 2025

Андрей Маковский – о дате 6 апреля 1654 года в истории Российского государства: Подписание царём Алексеем жалованной грамоты стало актом исторической справедливости

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...