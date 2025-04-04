Что делать если у ребёнка температура: советы врача

20:57, 04 апреля 2025, ПАИ

Что делать родителям, если у ребёнка поднимается температура, рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Увеличение температуры у детей может вызвать беспокойство, но не нужно этого сильно бояться. Родителям важнее знать, как действовать в такой ситуации, подчеркнула гостья эфира.

При температуре надо соблюдать постельный режим и обязательно проветривать помещение. Врач советует использовать жаропонижающие препараты и проверить температуру ребёнка через полчаса. Если она близка к 39 градусам, не снижается и родителям не удаётся справиться с ней, необходимо вызвать скорую помощь.

Эльвира Мелех призвала родителей следить и за поведением детей. Скорую помощь также нужно вызывать, если ребёнок стал вялым, безэмоциональным, отказывается от еды и воды.