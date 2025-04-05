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Общество

125 единиц оружия и более 600 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за три месяца

125 единиц оружия и более 600 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области в первом квартале 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За три месяца этого года личный состав подразделений центра лицензионно-разрешительной работы провёл более 700 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. За нарушения законодательства аннулировали 136 лицензий и разрешений на право владения оружием.

Также росгвардейцы провели 78 проверок частных охранных организаций и охраняемых ими объектов. К административной ответственности за нарушения в этой сфере привлекли 26 юридических лиц и их работников.

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