125 единиц оружия и более 600 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за три месяца

10:59, 05 апреля 2025, ПАИ

125 единиц оружия и более 600 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области в первом квартале 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За три месяца этого года личный состав подразделений центра лицензионно-разрешительной работы провёл более 700 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. За нарушения законодательства аннулировали 136 лицензий и разрешений на право владения оружием.

Также росгвардейцы провели 78 проверок частных охранных организаций и охраняемых ими объектов. К административной ответственности за нарушения в этой сфере привлекли 26 юридических лиц и их работников.