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Общество

Работу художника-авангардиста Владимира Татлина можно увидеть в Псковском музее

Впервые за долгое время в картинной галерее Псковского музея-заповедника представлена работа художника-авангардиста, конструктивиста Владимира Татлина (1885–1953). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

  • Работа художника-авангардиста Владимира Татлина
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работа художника-авангардиста Владимира Татлина
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работа художника-авангардиста Владимира Татлина
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работа художника-авангардиста Владимира Татлина
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Имя Владимира Татлина ассоциируется с пространственными конструкциями и инсталляциями. Однако Татлин был не только художником-конструктивистом, но также и инженером, архитектором, театральным декоратором и графиком.

В Псковском музее выставлена работа художника «Мужская фигура в рост», или «Идущий» (1910–1912). «Линии плавные и тягучие, каждая подчёркивает такую же неспешную походку мужчины. Кисти рук театрально изогнуты. Весь образ гармоничен и целостен. Следует обратить внимание на то, как художник решает движение в пространстве. Несмотря на плоскостность объекта, фигура плотная и динамичная», – отметили в музее.

Увидеть работу можно в малом зале первого этажа картинной галереи.

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