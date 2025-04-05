Работу художника-авангардиста Владимира Татлина можно увидеть в Псковском музее

11:20, 05 апреля 2025, ПАИ

Впервые за долгое время в картинной галерее Псковского музея-заповедника представлена работа художника-авангардиста, конструктивиста Владимира Татлина (1885–1953). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника







Имя Владимира Татлина ассоциируется с пространственными конструкциями и инсталляциями. Однако Татлин был не только художником-конструктивистом, но также и инженером, архитектором, театральным декоратором и графиком.

В Псковском музее выставлена работа художника «Мужская фигура в рост», или «Идущий» (1910–1912). «Линии плавные и тягучие, каждая подчёркивает такую же неспешную походку мужчины. Кисти рук театрально изогнуты. Весь образ гармоничен и целостен. Следует обратить внимание на то, как художник решает движение в пространстве. Несмотря на плоскостность объекта, фигура плотная и динамичная», – отметили в музее.

Увидеть работу можно в малом зале первого этажа картинной галереи.