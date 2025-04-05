Четырёх бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт
Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, которые скрываются от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. В результате четырёх бывших мигрантов, а ныне граждан России, после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.
Всего во время рейда удалось проверить документы у 15 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ.
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