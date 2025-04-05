Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона

Строительство братского корпуса завершили в деревне Клин Куньинского района, на родине патриарха Тихона, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

  • Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
    Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
  • Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
    Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
  • Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
    Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
  • Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
    Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
  • Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
    Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева

Работы на средства благотворителей выполнили в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона. «Спасибо всем, кто вкладывает частичку своей души в это святое место!» – поблагодарил Олег Лебедев всех причастных к строительству.

Сегодня Клин – подворье Свято-Успенского Святогорского монастыря (Пушкинские Горы). Братский корпус – один из объектов создаваемого центра паломничества при храме Воскресения Христова. Рядом с храмом готовится к открытию музей патриарха Тихона, включающий в себя дом, где родился будущий патриарх, и надворные постройки.

Напомним, патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 апреля 2025

В России завершили огранку самого крупного в истории страны бриллианта
05 апреля 2025

Рассмотренные на выездной стажировке Минпромторга в Пскове инициативы станут основой для формирования промышленной политики СЗФО на ближайшие три года – Михаил Лабудин
05 апреля 2025

Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
05 апреля 2025

Михаил Ведерников поблагодарил Минпромторг за внимание к Псковской области
05 апреля 2025

Следователей наградили в Псковском районе
05 апреля 2025

Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона
05 апреля 2025

Особый противопожарный режим установлен в двух районах Псковской области
05 апреля 2025

До –6 градусов прогнозируют в Псковской области 6 апреля
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...