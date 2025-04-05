Строительство братского корпуса завершили на родине патриарха Тихона

13:50, 05 апреля 2025, ПАИ

Строительство братского корпуса завершили в деревне Клин Куньинского района, на родине патриарха Тихона, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева









Работы на средства благотворителей выполнили в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня смерти патриарха Тихона. «Спасибо всем, кто вкладывает частичку своей души в это святое место!» – поблагодарил Олег Лебедев всех причастных к строительству.

Сегодня Клин – подворье Свято-Успенского Святогорского монастыря (Пушкинские Горы). Братский корпус – один из объектов создаваемого центра паломничества при храме Воскресения Христова. Рядом с храмом готовится к открытию музей патриарха Тихона, включающий в себя дом, где родился будущий патриарх, и надворные постройки.

Напомним, патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.