Спасатели освободили девочку, застрявшую в окне детского домика в Пскове

17:28, 05 апреля 2025, ПАИ

Спасатели освободили девочку, которая застряла в окне игрового домика на площадке на улице Труда в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По информации очевидцев, девочка застряла туловищем и не смогла освободиться самостоятельно, поэтому было принято решение вызвать спасателей.

Прибывшие специалисты аварийно-спасательной службы освободили ребёнка. Травм не зафиксировано.