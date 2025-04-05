Спасатели освободили девочку, застрявшую в окне детского домика в Пскове
Спасатели освободили девочку, которая застряла в окне игрового домика на площадке на улице Труда в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По информации очевидцев, девочка застряла туловищем и не смогла освободиться самостоятельно, поэтому было принято решение вызвать спасателей.
Прибывшие специалисты аварийно-спасательной службы освободили ребёнка. Травм не зафиксировано.
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