Литургия в честь святителя Тихона состоялась в Псково-Печерском монастыре

16:44, 06 апреля 2025, ПАИ

Божественную литургию провели в Псково-Печерском монастыре 6 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, святого Тихона, патриарха Московского и всея России. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Литургию, благословленную митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, возглавил архимандрит Филарет (Кольцов).

Ему сослужили священнослужители обители.

На богослужении присутствовали братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также множество прихожан и паломников.