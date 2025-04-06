Литургия в честь святителя Тихона состоялась в Псково-Печерском монастыре
Божественную литургию провели в Псково-Печерском монастыре 6 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, святого Тихона, патриарха Московского и всея России. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.
Литургию, благословленную митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, возглавил архимандрит Филарет (Кольцов).
Ему сослужили священнослужители обители.
На богослужении присутствовали братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также множество прихожан и паломников.
Сергей Морозов: «Федеральная практика» в Пскове – возможность прямого общения с представителями промышленности
Юрий Плясунов: В Псковской области сделан большой рывок в развитии электронной промышленности