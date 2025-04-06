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Литургия в честь святителя Тихона состоялась в Псково-Печерском монастыре

Божественную литургию провели в Псково-Печерском монастыре 6 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, святого Тихона, патриарха Московского и всея России. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Илья Шевченко / Псково-Печерский монастырь

Литургию, благословленную митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, возглавил архимандрит Филарет (Кольцов).

Ему сослужили священнослужители обители.

На богослужении присутствовали братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также множество прихожан и паломников.

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