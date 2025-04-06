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Репортажи об операциях органов госбезопасности против фашистов снимает в Псковской области телеканал «Россия 1»

Документальные репортажи о борьбе органов госбезопасности против фашистов в годы Великой Отечественной войны снимает в Псковской области телеканал «Россия 1». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Первый материал будет посвящён подвигу Константина Чеховича, взорвавшего кинотеатр в Порхове в ноябре 1943 года – в результате его подвига погибли 750 нацистов, в том числе, 40 офицеров вермахта и службы безопасности СС. Репортаж выйдет в эфир уже сегодня, 6 апреля, в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым.

Съёмочная группа работает в плотном взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ, которые предоставили журналистам рассекреченные архивные документы, рассказал губернатор.

По словам тележурналиста Дмитрия Кайстро, события, которые происходили на территории Псковской области в годы войны, «настолько интересны и уникальны, что о них должна знать вся страна».

«Полностью согласен, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Благодарю команду телеканала «Россия» за внимание к региону и желаю успешной работы».

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