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«Улицы героев»: о подвиге Германа Молодова рассказал глава Пскова

О подвиге Героя СССР Германа Молодова, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Герман Молодов

С первых дней Великой Отечественной войны Молодов сражался на фронте. Несмотря на два полученных ранения, он оставался на передовой.

После прохождения курсов усовершенствования командного состава в 1943 году Герман Молодов был назначен заместителем командира стрелкового батальона 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии. В её составе прошёл оставшийся боевой путь.

Ночь на 26 января 1945 года стала особенно значимой в биографии Молодова. Тогда в окрестностях польского города Хелмно Герман Молодов возглавил внезапную атаку, разгромив вражеские позиции и дойдя до берега реки Вислы. А уже 27 января он возглавил переправу через реку, обеспечивая захват плацдарма вблизи местечка Кранихсфельд (восточнее города Кульма), что открыло дорогу основным силам полка. Однако спустя всего два дня, 29 января 1945 года, герой пал в бою.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Память о Германе Молодове живёт в названиях улиц, на мемориальных досках и в памятниках, вдохновляя последующие поколения на любовь к Родине и гордость за её героев», – подчеркнул Борис Елкин.

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