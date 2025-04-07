Что можно и чего нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы

07:31, 07 апреля 2025, ПАИ

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие сегодня, 7 апреля. Праздник установлен в память о дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия.

Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую седмицу. Продолжительность празднования может быть разной – от одного до трёх дней. При совпадении этого праздника с Пасхой православные отмечают двойной праздник, он называется Кириопасхой. Однако последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075 году.

В этот день делаются послабления в Великом посте, даже если праздник выпадал на Страстную пятницу. На Благовещение готовили кулебяку – особый пирог с капустой или рыбой. Кроме того, в этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретение, вторая – на Сороки).

На Руси люди считали большим грехом браться в этот день за любое дело, даже самое малое. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнёзда не вьют». В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Считалось, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил. И в наши дни на Благовещение после проведения в православных храмах праздничной литургии по традиции выпускают белых голубей.

Также была традиция освещать накануне праздника или в сам праздник семена, которые были предназначены для посева, поскольку по народному верованию в этот день Бог благословляет землю и всё, что растёт на ней.

Помимо этого, особенная примета существовала для капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком кочане семена, которым не страшен никакой мороз, как и капусте, родившейся от них.

В ночь под Благовещение сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Считалось, что всё это убережёт людей от колдовства и истребит болезни.

Кроме того, в Благовещение следили за погодой. Если в этот день идёт гроза, то будет урожай орехов, а если дождь, то родится рожь.

Также в этот день запрещалось плакать, давать или брать в долг, ссориться и ругаться.

О неизвестной истории Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря можно прочитать здесь.