В Пскове открывается Первый детский медиафорум

11:01, 07 апреля 2025, ПАИ

В Пскове открывается Первый детский медиафорум, передаёт корреспондент ПАИ. Его участники – представители школьных медиацентров, которые прошли конкурсный отбор для участия в медиафоруме. В течение трех дней форума в его работе будут участвовать более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона.

На протяжении трёх дней, с 7 по 9 апреля, в Пскове на площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области пройдут мастер-классы и практические занятия. Семинары проведут региональные и федеральные спикеры: журналист, медиатехнолог, преподаватель МГУ, член Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный и медиапедагог, лектор, победитель всероссийского конкурса «Знание. Лектор» Ольга Фигура.

Среди спикеров детского медиафорума – представители силовых ведомств региона, руководитель Школы креативных индустрий Александр Боярков, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, создатель студенческого медиа ПсковГУ «ТОЛК» Ольга Лосская.

Организаторы Первого детского медиафорума - «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнеры форума – Центр развития одаренных школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».