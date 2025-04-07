В Псковской области 4,99% кредитов имеют просроченную задолженность
По состоянию на 1 марта в Псковской области 4,99% кредитов имеют просроченную задолженность. За последние 12 месяцев этот показатель вырос на 0,79 процентных пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 319 тысяч рублей. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости. По совокупности показателей Псковская область заняла в рейтинге 71-е место из 85.
За последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, в 82 из 85 регионов зафиксировано снижение платёжной дисциплины населения и рост просрочки.
Максимальное увеличение доли просроченных кредитов отмечено в Ингушетии (прирост на 9,1 процентного пункта). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположился Дагестан, где доля просроченной задолженности выросла на 3,75 процентного пункта. Третий результат (+3,2 процентного пункта) у Чечни.
Снизилось количество просроченных кредитов в Крыму, Бурятии и Севастополе.
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