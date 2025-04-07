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Происшествия

Четыре автомобиля горели ночью в Пскове

Четыре легковых автомобиля горели сегодня ночью у дома № 42 на улице Труда в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Четыре автомобиля горели ночью на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре автомобиля горели ночью на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре автомобиля горели ночью на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Четыре автомобиля горели ночью на улице Труда в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Так, автомобили Mercedes-Benz GLC-300 2017 года выпуска и автомобиль Genesis G80 2022 года выпуска выгорели по всей площади. В автомобиле Hyundai Creta 2018 года выпуска огонь повредил правую сторону машины и салон, а в автомобиле Toyota RAV4 2013 года выпуска огонь повредил правую заднюю дверь, крыло и боковое зеркало.

Предположительная причина возгораний – поджог.

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