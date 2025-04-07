Четыре автомобиля горели ночью в Пскове

12:34, 07 апреля 2025, ПАИ

Четыре легковых автомобиля горели сегодня ночью у дома № 42 на улице Труда в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, автомобили Mercedes-Benz GLC-300 2017 года выпуска и автомобиль Genesis G80 2022 года выпуска выгорели по всей площади. В автомобиле Hyundai Creta 2018 года выпуска огонь повредил правую сторону машины и салон, а в автомобиле Toyota RAV4 2013 года выпуска огонь повредил правую заднюю дверь, крыло и боковое зеркало.

Предположительная причина возгораний – поджог.