Жители Псковской области могут подать заявки на всероссийский конкурс наставников до 20 апреля

15:10, 07 апреля 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Регистрация открыта на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля, сообщили ПАИ организаторы конкурса.

Конкурс «Быть, а не казаться!» направлен на распространение и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также на формирование кадрового резерва в этой сфере и выявление новых лидеров мнений, включая участников СВО. Участие в конкурсе могут принять студенты, специалисты в области воспитания, наставники и педагоги, а также участники боевых действий и руководители патриотических проектов от 16 лет.

В этом году участники смогут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «Свой наставник» и «Наставник на службе», приуроченную к Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Также будет введена специальная внеконкурсная номинация «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов и методистов с опытом работы в патриотическом воспитании детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

Сразу после регистрации участники начнут выполнять задания отборочного этапа, которые включают запись видеовизитки и тестирование для оценки профильных знаний. В полуфинал конкурса пройдут 2 000 лучших наставников со всей страны. Летом полуфиналисты встретятся в очном формате для круговых собеседований и выполнения тематических заданий. По итогам конкурсных испытаний в финал выйдут 400 участников. На финальной площадке их ожидают деловая и военно-спортивная игра с командными испытаниями, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.

По завершении конкурса будет организована работа над проектами и инициативами, разработанными наставниками в ходе соревнования. Роспатриотцентр Росмолодёжи создаст банк проектов и привлечёт экспертов, которые помогут будущим победителям реализовать свои идеи вне конкурса.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с «Движением первых» и центром «Воин» при поддержке Ассоциации «Добро.рф».