Грозят арестовать имущество, выписать штраф и забрать зарплату: схему мошенников разобрал эксперт Банка России

15:32, 07 апреля 2025, ПАИ

С помощью какой схемы мошенники грозятся арестовать имущество, выписать внушительный штраф и забрать заработную плату, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Злоумышленники представляются своей жертве сотрудником Банка России и утверждают, что нужно закрыть некий «международный счёт». Чтобы это сделать, мошенники принуждают жертву задействовать свой российский банковский счёт, на котором больше всего денег», – объяснил гость студии.

В подобных письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счёта. «Конечно, ссылка содержит вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет злоумышленникам удалённый доступ к банковским приложениям», – уточнил собеседник ПАИ.

Александр Иванов настоятельно рекомендует никак не реагировать на такие письма: «Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счётом».