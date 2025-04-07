Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

16:41, 07 апреля 2025, ПАИ

Трёх нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

6 апреля у дома на улице Алмазной в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Шевроле», которым, как выяснилось, управлял 42-летний нетрезвый горожанин.

В этот же день в Великих Луках по улице Русакова на автомашине «Фольксваген» ехал пьяный 44-летний великолучанин.

Кроме того, в Новоржеве на улице Германа дорожные полицейские остановили «Шевроле» для проверки. За рулём сидел 33-летний житель Санкт-Петербурга, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.