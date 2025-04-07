Краеведческая прогулка по литературным местам Пскова пройдёт 11 апреля

15:31, 07 апреля 2025, ПАИ

11 апреля Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку по литературным местам. Участники мероприятия посетят знаковые точки Пскова, связанные с именами Пушкина, Гоголя, Куприна и Каверина, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

К прогулке присоединится заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Екатерина Долгина.

Встреча участников назначена на 16:30 у кондитерской по адресу: Советская, 1/3. Продолжительность прогулки – около полутора часов.

Участие бесплатное, но необходима предварительная запись через сообщения в группе молодёжного центра «ВКонтакте».