Первый день: Детский медиафорум Псковской области

В Пскове стартовал Первый детский медиафорум Псковской области. Его участники - активисты школьных медиацентров из большинства районов региона. В первый день Форума ребята работали над командообразованием, навыками работы по созданию медиапроектов, узнавали, как оставаться в правовом поле и на что важно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников и террористов.

Сегодня с участниками детского медиафорума вместе занимались начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, выпускник Мастерской новых медиа Ольга Лосская, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представитель УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников, а также представитель УФСБ России по региону.

Впереди - еще два дня работы Детского медиафорума.



Организаторы Первого детского медиафорума: «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнеры форума: Центр развития одаренных школьников «Вега», Школа креативных индустрий, Комитет по молодежной политике Псковской области, «Альфа-банк».