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Культура

Группа «Комната культуры» выступит в Пскове

Концерт молодой авторской группы «Комната культуры» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 1 мая. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Солист группы Женя Трофимов – победитель телепроекта «Фабрика звёзд» и автор песен для многих известных артистов. Популярность к певцу пришла благодаря завирусившейся в интернете песне «Поезда», которая, как отмечают организаторы, стала гимном путешественников в 2024 году. Группа является победителем фестиваля «Ленинградские мосты».

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