Группа «Комната культуры» выступит в Пскове

09:56, 08 апреля 2025, ПАИ

Концерт молодой авторской группы «Комната культуры» пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 1 мая. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Солист группы Женя Трофимов – победитель телепроекта «Фабрика звёзд» и автор песен для многих известных артистов. Популярность к певцу пришла благодаря завирусившейся в интернете песне «Поезда», которая, как отмечают организаторы, стала гимном путешественников в 2024 году. Группа является победителем фестиваля «Ленинградские мосты».