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Юниорские первенства по шахматам пройдут в Пскове

Первенства Пскова по шахматам среди юниоров до 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет по классическим, быстрым шахматам и блицу в честь 80-летния Победы в Великой Отечественной войне пройдут в парке «Простория» с 26 апреля по 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Юниорские первенства по шахматам пройдут в Пскове. Фото: ПАИ

В последние годы мероприятие принимало более 120 участников. Соревнования по классическим шахматам пройдут в девять туров с контролем времени 60 минут и 30 секунд добавления на каждый ход. Турнир по блицу – также в девять туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на ход. Состязания по блицу – в 11 туров с контролем времени три минуты и две секунды добавления.

Соревнования организует АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим». Предварительные заявки на участие принимают до 24 апреля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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