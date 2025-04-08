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Общество

Эксперт АСИ Ольга Шандуренко станет гостьей программы «Оглавление»

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 апреля.

Ольга Шандуренко. Фото предоставлено АСИ

Ведущий программы Александр Машкарин обсудит с экспертом развитие промышленного туризма в России, а также прошедшую в Пскове выездную стажировку Минпромторга России «Федеральная практика».

Проекты по формированию образа российской промышленности в общественном сознании и медиа: для чего, для кого?

Почему это направление за последние два-три года стало интересным?

Какие псковские производства участвуют в программе промышленного туризма?

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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