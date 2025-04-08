Выиграть путешествие по Псковской области могут участники конкурса рассказов

13:06, 08 апреля 2025, ПАИ

Начался сбор заявок на конкурс «Рождённое Знамя на Псковской земле», сообщает телеграм-канал «Молодёжь Псковской области».

Для участия нужно написать рассказ или эссе с рассказом о родственнике или земляке – участнике Великой Отечественной войны, специальной военной операции, о событиях Великой Отечественной войны, произошедших на территории Псковской области.

Участниками конкурса могут стать семьи военнослужащих, участвующих в СВО, представители молодежных и патриотических общественных объединений, студенты и курсанты высших и средних специальных учебных заведений СЗФО и ЦФО, в том числе граждане Казахстана старше 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (https://t.me/pskov_mol/4280) и прикрепить к ней эссе/рассказ. Заявки принимаются до 30 мая. Победители смогут отправиться в путешествие по Псковской области.