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Культура

Псковичей приглашают на творческую встречу с художником Николаем Денисьевым

Встреча с художником и педагогом Николаем Денисьевым, который поделится своим опытом в сфере иллюстрации и графического дизайна, пройдёт в Пскове 9 апреля. Об этом сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Приглашённый гость, выпускник Академии Штиглица и преподаватель в Центре дизайна и креативных индустрий ПсковГУ и детской школе искусств, расскажет о своём опыте создания книжных иллюстраций, о графическом дизайне и участии в художественных выставках. На встрече художник подробно объяснит нюансы работы в творческой индустрии и ответит на вопросы присутствующих.

Организатор мероприятия Марина Иванова отметила, что вдобавок ко всему Николай Денисьев выступает в качестве одного из иллюстраторов книги проекта «Псковская история в сказках», которая вскоре пополнит фонды местных библиотек. Она добавила, что его работы не только украсят книгу, но и помогут передать дух Псковского края в образах и символах, которые будут понятны и интересны как детям, так и взрослым. Также она подчеркнула, что эта встреча – отличная возможность для молодёжи узнать напрямую, как художники создают такие уникальные произведения.

Мероприятие пройдёт 18:00 по адресу улица Максима Горького, 15. Участие бесплатное, но требуется предварительная запись в группе «Духовно-нравственного направления» в соцсети «ВКонтакте».

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