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Общество

Ярмарки вакансий пройдут по всей Псковской области 18 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт во всех районах Псковской области 18 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.

«Ярмарка трудоустройства подходит абсолютно для всех категорий участников: здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя: новые вакансии, возможности для обучения и полезные консультации», – рассказали организаторы.

С программой регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» можно ознакомиться здесь.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в рамках реализации нацпроекта «Кадры».

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