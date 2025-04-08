Вера Кондратьева: Мы готовы принимать на работу участников «Героев земли Псковской»

15:57, 08 апреля 2025, ПАИ

Администрация Пыталовского муниципального округа готова принимать на работу участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» после прохождения обучения, сообщила корреспонденту ПАИ глава муниципалитета, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева.

«Программа важна и необходима. Во-первых, для того, чтобы люди, пришедшие из зоны специальной военной операции, после больших испытаний могли чувствовать себя востребованными дома. Во-вторых, участники и ветераны СВО имеют уникальный жизненный опыт, обостренное чувство патриотизма. Важно, чтобы эти составляющие, помноженные на знания, которые они получат в программе «Герои земли Псковской», были использованы в развитии региона», – отметила Вера Кондратьева.

«Мы рассмотрим их для трудоустройства в обязательном порядке. Такие люди нам нужны», – подчеркнула глава Пыталовского округа.

31 марта завершился приём заявок для участия в программе, всего поступило более 300 заявлений. Заявители прошли этап тестирования. Председателем общественного совета программы «Герои земли Псковской» является губернатор Михаил Ведерников.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.