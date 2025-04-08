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Общество

Возвращение легенды: учёные воскресили лютоволков из «Игры престолов»

Биотехническая компания Colossal Biosciences из Далласа впервые возродила вымерший более 12 тысяч лет назад вид ужасных волков (dire wolves), получивший широкую известность под названием «лютоволк» благодаря сериалу «Игра престолов». Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Скриншот из видео

Проект стартовал более десяти лет назад. В его основу легли образцы ДНК, извлечённые из сохранившихся останков лютоволка. Были обнаружены череп возрастом 72 тысячи лет в штате Айдахо и зуб возрастом 13 тысяч лет в штате Огайо. Учёным удалось восстановить геном древнего животного и имплантировать его суррогатной матери.

В результате эксперимента на свет появились трое волчат: Ромул, Рем и Кхалиси, названная в честь Дейнерис Таргариен - героини из сериала. Сейчас они живут в заповеднике и питаются специальным кормом. Ромул и Рем примерно на четверть крупнее своих сородичей, представляющих вид серого волка.

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