Более 50 кошек держат взаперти в грязной квартире в Пскове

18:05, 08 апреля 2025, ПАИ

53 кота держат запертыми в квартире на улице Энтузиастов в Пскове, рассказала доброволец Василиса Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Василиса Иванова. Группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Василиса Иванова. Группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Василиса Иванова. Группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Василиса Иванова. Группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Василиса Иванова. Группа «Котопритон Псков 2025 год» в соцсети «ВКонтакте»









«История длится больше десяти лет. Эта женщина сменила уже восемь адресов за всё время. Где-то люди просто махнули на неё рукой и вымыли квартиры после её проживания, где-то обращались в суд, как на улице Металлистов», – отметила волонтёр. Некоторых котов нерадивой хозяйке передали люди, не знающие об условиях в её квартире, а каких-то она сама забрала с улицы под предлогом стерилизации.

По словам собеседницы ПАИ, хозяйка квартиры также приняла 46 спасённых котов из Мариуполя – в живых из них осталось только восемь, все остальные погибли из-за несоблюдения карантинных мер. «Мы хотели всех этих котов забрать, вылечить своими силами, но она никого к себе не пускает. Нужно посмотреть, в каком состоянии животные, потому что есть крайне истощённые. 12 котов находятся в критическом состоянии», – подчеркнула Василиса Иванова. Сама волонтёр ранее была на связи с женщиной и посещала её квартиру, но позже оказалась заблокирована в социальных сетях, и в квартиру хозяйка «котопритона» её больше не пускает.

По данному делу уже были поданы обращения в полицию и прокуратуру. В полиции проверка продлится до 20 апреля.