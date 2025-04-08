Псковских педагогов приглашают принять участие в отборочном этапе телешоу «Классная тема!»

18:17, 08 апреля 2025, ПАИ

Начался отборочный этап четвёртого сезона телешоу «Классная тема!», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

В телешоу могут принять участие преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, а также русского языка и литературы. Отбор в программу включает тестирование по предмету, оценку компетенций и запись видеовизитки.

Каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подать заявку можно до 31 мая. Стратегическим партнёром проекта является АНО «Диалог Регионы».