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Общество

Псковских педагогов приглашают принять участие в отборочном этапе телешоу «Классная тема!»

Начался отборочный этап четвёртого сезона телешоу «Классная тема!», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Изображение: организаторы

В телешоу могут принять участие преподаватели физики, химии, математики, биологии, географии, истории, а также русского языка и литературы. Отбор в программу включает тестирование по предмету, оценку компетенций и запись видеовизитки.

Каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подать заявку можно до 31 мая. Стратегическим партнёром проекта является АНО «Диалог Регионы».

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