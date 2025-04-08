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Общество

Соглашения подписали УФСИН и омбудсмены по правам человека и защите прав предпринимателей в Псковской области

В Псковской области состоялось официальное подписание двух соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между начальником УФСИН Виктором Леоновым и региональными уполномоченными – по правам человека Дмитрием Шаховым и по правам предпринимателей Аркадием Мурылёвым. Официальные документы направлены на максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Соглашения подписаны в целях объединения усилий аппаратов уполномоченных в Псковской области и регионального УФСИН при решении возложенных на них задач, в частности совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина при содержании под стражей в следственных изоляторах и при отбывании наказания в местах лишения свободы лиц, в том числе являющихся субъектами предпринимательской деятельности.

Также стороны планируют осуществлять информационное взаимодействие, проводить совместные совещания, консультации, рабочие встречи по наиболее важным вопросам для обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также принятия управленческих решений.

В завершение рабочих встреч руководитель УФСИН Виктор Леонов поблагодарил областных омбудсменов за многолетнее конструктивное сотрудничество и заверил, что в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, и впредь будут максимально обеспечены все условия для их работы.

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