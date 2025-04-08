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Общество

Мощи святителя Тихона, патриарха Московского, встретят в Псковской епархии

В Псковскую епархию в рамках всероссийского принесения честных мощей святителя Тихона, патриарха Московского, доставят ковчег с частицей мощей угодника Божия 13 и 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Масштабный крестный ход приурочен к 100-летию кончины святителя Тихона.

Начало принесения ковчега с частицей мощей святителя было положено святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом 6 апреля на Божественной литургии в Донском ставропигиальном монастыре города Москвы.

В течение 185 дней мощи святителя будут принесены в 90 городов России и Беларуси и посетят все митрополии Русской православной церкви.

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