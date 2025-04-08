О программе «Открытая промышленность» рассказала Ольга Шандуренко

19:41, 08 апреля 2025, ПАИ

Ежегодно в начале сентября промышленные предприятия и регионы, стремящиеся к продвижению промышленного туризма, могут подать заявку на участие в образовательной программе «Открытая промышленность», организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ), рассказала директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

В программе более 250 часов обучения, из которых 70 % отводится практическим знаниям, полученным благодаря крупным корпорациям и предпринимательским инициативам. Оставшиеся 30 % составляют методологические материалы, предназначенные для разработки туристических маршрутов и программ повышения репутации.

Участники программы получат сертификат специалиста по туризму и готовый продукт, который можно использовать для развития промышленного туризма на предприятиях и в регионах. Главная цель программы – создание высококачественных туристических продуктов, объединяющих регионы и раскрывающих промышленный потенциал России, подчеркнула гостья эфира программы «Оглавление».