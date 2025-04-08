Ольга Шандуренко: Политика открытости – ключ к успеху предприятий

20:17, 08 апреля 2025, ПАИ

Предприятия, которые участвуют в программе промышленного туризма «Открытая промышленность», выбрали политику открытости, понимая, что это ключ к успеху и конкурентоспособности. Об этом заявила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

Промышленный туризм позволяет им вступить в диалог с будущими сотрудниками и с теми, для кого производят продукцию.

«Страну меняют люди. Это уважение к своему покупателю, когда вы с гордостью показываете свои производственные процессы. Диалог и открытость – это очень важно. Честная политика даёт огромный результат и в общественном сознании, и в медиа», – отметила Ольга Шандуренко.

Эксперт поделилась, что совместно с предприятиями они делали измерения: как только производитель начинал проводить экскурсии у себя на производстве, в общественном сознании менялось представление о нём. Наглядный пример процесса производства развеивает страхи и стереотипы, подчеркнула гостья эфира.