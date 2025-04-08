Уникальные промышленные туристические маршруты могут появиться в Псковской и Новгородской областях

20:54, 08 апреля 2025, ПАИ

Российские регионы активно разрабатывают программы промышленного туризма и стремятся интегрировать посещение предприятий с гастрономическими объектами, музеями и достопримечательностями, отметила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

Такой подход, как заметила эксперт, позволяет создавать уникальные туристические продукты, демонстрирующие разнообразие региональных отраслей.

В перспективе планируется создание промышленных туристических маршрутов в Псковской и Новгородской областях, где сельскохозяйственные и инновационные подходы будут сочетаться с историческими традициями.