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Экономика

Уникальные промышленные туристические маршруты могут появиться в Псковской и Новгородской областях

Российские регионы активно разрабатывают программы промышленного туризма и стремятся интегрировать посещение предприятий с гастрономическими объектами, музеями и достопримечательностями, отметила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

Фото: ПАИ

Такой подход, как заметила эксперт, позволяет создавать уникальные туристические продукты, демонстрирующие разнообразие региональных отраслей.

В перспективе планируется создание промышленных туристических маршрутов в Псковской и Новгородской областях, где сельскохозяйственные и инновационные подходы будут сочетаться с историческими традициями.

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