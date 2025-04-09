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Правдивые страницы истории: зверства карателей в Локнянском районе

За долгое время оккупации Локнянского района Псковской области (26 июля 1941 г. – 26 февраля 1944 г.) было совершено много преступлений против мирного населения.

Иллюстрация предоставлена государственным архивом. Фото: ПАИ

«За время оккупации д. Демидово немцами было расстреляно 14 человек местных, ни в чем не повинных граждан, среди которых 10 детей. Первые 6 человек были расстреляны, а потом сожжены в своих же домах 27 января 1943 года. Остальные 8 человек были расстреляны 28 января 1943 года. Кроме истребления людей, карательными отрядами была уничтожена путем сожжения вся деревня Демидово, насчитывавшая 18 деревянных домов, а также был отобран весь скот», – рассказывают документальные свидетельства очевидцев.

Всего в Псковской области за время оккупации 1941–1944 годов сожжено 5 082 деревни. Нацистами уничтожено более 71 000 мирных жителей, угнано на принудительные работы свыше 100 000 человек.

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остаётся одним из важнейших направлений государственной политики в России и в Псковской области в частности.

В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах.

Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области продолжает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Нашу историю не переписать!

Радиоверсию проекта слушайте в эфире радиостанции «7 НЕБО» по средам в 7:00, 12:00 и 17:00.

#МыПомним #80летПобеды #ПравдивыеСтраницыИстории

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