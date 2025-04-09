Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей
С учётом ухудшения погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.
«Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях непогоды, а также придерживайтесь предписаний дорожных знаков. Необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манёвров, не убедившись в их безопасности», – обратились сотрудники Госавтоинспекции к псковским водителям.
Также в ведомстве призвали пешеходов осторожнее переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности.
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