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Общество

Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

С учётом ухудшения погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

«Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях непогоды, а также придерживайтесь предписаний дорожных знаков. Необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манёвров, не убедившись в их безопасности», – обратились сотрудники Госавтоинспекции к псковским водителям.

Также в ведомстве призвали пешеходов осторожнее переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности.

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